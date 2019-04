Conmemoran 25 años del fin del apartheid en Suráfrica

Veinticinco años después de la llegada de la democracia a Suráfrica y el final del apartheid, "la población no puede ser libre por la pobreza, el desempleo y la corrupción que afectan al país", dijo este sábado el presidente, Cyril Ramaphosa, durante el acto conmemorativo que se celebró en la ciudad de Makhanda.

El 27 de abril de 1994 se organizaron en Suráfrica las primeras elecciones democráticas. Por primera vez, los negros, que representan las tres cuartas partes de la población, votaron, lo que puso fin a tres siglos de dominio blanco y al régimen del apartheid aplicado desde 1948.

"Nos acordamos de ese momento en el que hicimos una cruz en la papeleta de voto por primera vez en nuestra vida", afirmó Ramaphosa, rindiendo homenaje a Nelson Mandela, héroe de la lucha antiapartheid y primer presidente surafricano, elegido en 1994. "Sin embargo, no podemos ser una nación libre cuando tanta gente vive en la pobreza, no tiene lo suficiente para comer, no tiene techo digno de ese nombre, no tienen los medios para ganarse la vida", agregó el presidente, líder del Congreso Nacional Africano, en el poder desde 1994.

Aseguró que no se puede ser una nación libre mientras los fondos destinados a los pobres son desperdiciados, perdidos o robados, mientras haya corrupción en el país.

Ramaphosa sucedió en 2018 al frente del país a Jacob Zuma, forzado a renunciar por el ANC por escándalos de corrupción. Pese al surgimiento de una clase media en Suráfrica, la primera potencia industrial del continente, 20% de los hogares de población negra vive en una extrema pobreza contra 2,9% de los hogares blancos, según el Instituto Surafricano de Relaciones entre las Razas. El desempleo afecta actualmente a 27% de su población activa, contra 20% en 1994.