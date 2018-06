La congresante Clara Rojas apoyará candidatura de Duque

La legisladora colombiana Clara Rojas, que estuvo secuestrada por las FARC durante casi seis años, anunció su apoyo a la candidatura de Iván Duque, del partido Centro Democrático, uribista, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales porque ha encontrado más cosas positivas en esta aspiración.

Rojas, que fue compañera de cautiverio de Ingrid Betancourt y ahora es miembro de la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, hizo el anuncio en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por Duque y su compañera de fórmula, Marta Lucía Ramírez.

“Para mí realmente es un gusto acompañarlos, yo he venido reflexionando mucho y he encontrado más cosas positivas. Creo que eso es lo que une a Colombia y me ha llegado el mensaje plenamente”, dijo.

Rojas fue secuestrada en 2002, junto con Betancourt, y liberada en 2008. Durante su cautiverio quedó embarazada y tuvo un hijo.

Duque aseguró que el respaldo de la congresante liberal los motiva y los ilusiona frente a los comicios, por lo que invitó al país a unirse pensando en el futuro porque cuando se construye y no se destruye, el futuro es de todos.

A diferencia de Rojas, Betancourt informó la semana pasada que apoyará la candidatura del izquierdista Gustavo Petro, con quien Duque disputará la Presidencia el próximo domingo, y destacó la importancia de formar una coalición en torno al ex alcalde de Bogotá.