Confirmaron primer caso de ébola en Uganda

Un niño de cinco años contrajo el virus de Ébola en Uganda, el primer caso en ese país desde que estalló la epidemia en la vecina República Democrática del Congo hace 10 meses, informó el martes la Organización Mundial de la Salud.

El chico está recibiendo cuidados médicos. "Este caso confirmado es el de un niño de 5 años de edad congoleño que viajó desde la RDC con su familia el 9 de junio de 2019. El niño y su familia entraron en el país a través del puesto fronterizo de Bwera y pidieron ayuda médica" explicó la OMS en Twitter.

@MinofHealthUG and the @WHO have confirmed a case of #Ebola Virus Disease outbreak in #Uganda. Although there have been numerous previous alerts, this is the first confirmed case in Uganda during the Ebola outbreak on-going in neighbouring Democratic Republic of the Congo. pic.twitter.com/aKq75YfI0I