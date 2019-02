Conductora de Fox Business News reseñó crisis en Venezuela

Trish Regan, conductora anfitriona de Trish Regan Primetime en Fox Business Network, reseñó durante una transmisión del programa la crisis humanitaria que existe en Venezuela.

“Los niños se mueren de hambre. Los adultos se mueren de hambre. Las personas no tienen acceso a necesidades básicas ni atención médica”, publicó en su cuenta de Twitter.

En el tuit, que acompañó con un video, mostró a niños recién nacidos que fueron colocados en cajas de cartón y en cestas de ropa en un hospital de Venezuela.

Socialism has ROBBED the #Venezuelan people of their human rights and of their dignity. Children are starving. Adults are starving. People have NO access to basic necessities nor medical care. WARNING: some of these images are hard to watch…. but they’re important to see. pic.twitter.com/gFCDEXct3m