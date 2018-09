Comisión Eurocámara pidió más esfuerzos diplomáticos por crisis venezolana

La comisión de peticiones del Parlamento Europeo (PE) acordó este lunes enviar una carta a la alta representante de la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, para redoblar la presión de la Unión Europea (UE) por la "crisis política, socio-económica y migratoria" que atraviesa Venezuela.

Durante una audiencia, que parte de una doble petición de una española y un hispano-venezolano, un delegado de la Comisión Europea explicó que la UE tiene poco margen de maniobra con respecto a Venezuela.

Señaló que la UE no dispone de un sistema vigente de cooperación bilateral con el país, detalló distintas iniciativas europeas para el desarrollo en el país y subrayó que el trabajo comunitario con Caracas es "sumamente difícil".

Por su parte, un miembro del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) recordó que existe un embargo de armas y materiales que pudieran ser empleado para reprimir manifestaciones y dijo que la diplomacia europea trata con el gobierno de Nicolás Maduro, con "la esperanza de tener un diálogo constructivo".

El diputado español, Josep-María Terricabras, señaló que la comisión de peticiones "no tiene fuerza sancionadora ni ejecutiva" y subrayó que esta no podrá lograr lo que no ha conseguido el PE con las resoluciones adoptadas por el hemiciclo.

La vicepresidenta del comité de Peticiones, Rosa Estarás, discrepó con Terricabras y argumentó que ese órgano parlamentario tiene "competencias en la búsqueda de la paz", justificando así la decisión de enviar una misiva a la jefa de la diplomacia europea.