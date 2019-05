El Comando Sur apoyará a miembros de la FAN que respeten la Constitución

El Comando Sur de los Estados Unidos aseguró que está listo para apoyar a todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional que se apeguen a la restitución del orden democrático en Venezuela.

"Cuando el presidente Juan Guaidó y el gobierno legítimo de Venezuela me inviten, espero discutir cómo podemos apoyar el papel futuro de aquellos líderes de la Armada venezolana que tomen la decisión correcta, pongan al pueblo de Venezuela primero y restauren el orden constitucional. ¡Estamos listos!", escribió el organismo en Twitter.

Aseguró que conversa con las naciones de la región sobre los hechos recientes en el país.

"Continuamos monitoreando la situación que se desarrolla en Venezuela mientras trabajamos con nuestros países amigos en la región, otras agencias gubernamentales y líderes en nuestro gobierno", informó en las redes sociales.

