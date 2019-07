59 colombianos deportados retornan a sus ciudades de origen

Los 59 colombianos que fueron liberados el sábado comenzaron a regresar a sus hogares en el vecino país, informó este lunes la Cancillería de Colombia. Las personas permanecían detenidas desde el año 2016 en Caracas, acusadas por el régimen de Nicolás Maduro de formar parte de un grupo paramilitar.

Las gestiones para volver a su lugar de origen están lideradas por la Cancillería a través del Programa Colombia Nos Une, de la Dirección de Asuntos Migratorios y Consulares.

Las primeras 18 personas viajaron el domingo pasado por tierra, y la Cancillería les entregó un bono para adquirir alimentos y garantizar el transporte.

Antes de comenzar el retorno, el grupo integrado por 58 hombres y 1 mujer recibió atención médica personalizada y fueron inscritos en el Registro Único de Retornados para que se beneficien de los proyectos de recuperación temprana o medios de vida.

Los colombianos fueron detenidos en agosto de 2016 ante la toma de Caracas, una manifestación que reclamaba el fin de la crisis del país. Maduro acusó a los colombianos, cuyo número inicial era de 92 personas, de mercenarios, paramilitares y de ser parte de un campamento instalado a solo 500 metros del palacio presidencial de Miraflores.

En noviembre de 2017 un tribunal de Caracas ordenó que los colombianos fueran ex carcelados, pero la medida no se cumplió y no se explicaron las razones.