Cody Weddle: Amenazaron con dejarme preso por mi trabajo de periodista

Cody Weddle, periodista estadounidense, aseguró este jueves que fue amenazado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar con permanecer privado de libertad luego de ser detenido por cumplir con su trabajo periodístico.

"No temí por mi vida, pero las amenazas que me dijeron es que me podían meter preso por el trabajo que yo hago, que es periodismo. Que el periodismo es un delito en Venezuela, esas fueron algunas de las amenazas", indicó durante una rueda de prensa al llegar deportado a Miami.

Weddle, colaborador del canal de televisión Local 10 News, fue detenido este miércoles junto con su asistente Carlos Camacho, despues de que la Dirección General de Contrainteligencia Militar allanara sus residencias y se llevara sus equipos de trabajo.

La detención del comunicador fue denunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).