Cierran la Casa Blanca por presencia de paquete sospechoso

Este miércoles, aproximadamente a las 2:45 pm, un individuo dejó caer una mochila e intentó saltar de un portabicicletas en la acera de la avenida Pensilvania en las inmediaciones de la Casa Blanca.

Los periodistas que se encontraban en el lugar se refugiaron en el interior de la Casa Blanca, mientras agentes armados aseguraban la zona. Así lo informó el periodista Bricio Segovia en su cuenta de Twitter.

La información fue confirmada por la cuenta del Servicio Secreto, que indicó que el individuo sospechoso fue detenido por los oficiales.

Noticia en desarrollo

At approximately 2:45 pm an individual dropped a backpack and attempted to jump a bike rack along the sidewalk on Pennsylvania Ave. The individual was immediately taken into custody by Secret Service Uniformed Division Officers.