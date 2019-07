EE UU: China provee sistemas para monitorear y reprimir a los venezolanos

Craig Faller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, aseguró este martes que el gobierno de China provee a Nicolás Maduro de sistemas de vigilancia. “China está exportando la tecnología de vigilancia utilizada para monitorear y reprimir al pueblo venezolano”, dijo.

Señaló que el país asiático es el mayor acreedor estatal de Venezuela, lo que condena a este país con una deuda que supera los 60 millardos de dólares.

Faller se refirió también al papel de Rusia en Venezuela al señalar que su compromiso con Maduro es “proteger a su amigo fiel”. Para ello, afirmó, respalda con préstamos y apoyo técnico y militar al régimen corrupto e ilegítimo.

El jefe del Comando Sur manifestó que lo que más le preocupa en la región de América Latina y el Caribe es el crecimiento de la influencia de actores estatales externos, particularmente de Rusia, China e Irán.

“Han desdibujado las líneas de lo que constituye una amenaza militar a través de la coerción económica, el robo sistemático de tecnología, campañas de influencia y la actividad cibernética maliciosa”, declaró.

El funcionario señaló que otros desafíos de seguridad en la región son el narcotráfico, la inmigración ilegal, los grupos extremistas, la corrupción y los gobiernos incapaces de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, por lo que considera que la mejor herramienta para avalar la seguridad es la cooperación.

“También necesitamos la presencia militar correcta, enfocada y consistente”, indicó.

Todo esto lo manifestó en su testimonio ante el Comité de Servicios Armados del Senado sobre la Implementación de la Estrategia de Defensa Nacional en el área de responsabilidad del Comando Sur.

