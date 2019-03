El canciller de Chile, Roberto Ampuero, dijo este jueves que es "completamente inaceptable" la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos durante 15 años de Juan Guaidó, reconocido por más de medio centenar de países como presidente encargado de Venezuela.

"Es una forma de excluir desde ya al presidente encargado de cualquier opción política en el futuro inmediato y por 15 años. Es completamente inaceptable. Esto demuestra que en el caso del régimen de Nicolás Maduro no hay ninguna intención real de desarrollar elecciones libres con la plena participación de todos", dijo.

En una entrevista con Efe, el diplomático manifestó que la decisión anunciada este jueves "es un tema que retrata de cuerpo entero lo que es Nicolás Maduro".

Al anunciar la decisión, Elvis Amoroso señaló que se presume que Guaidó "ocultó o falseó" datos de su declaración jurada y, a su vez, recibió dinero de instancias internacionales y nacionales sin justificar.

Guaidó calificó de "farsa" la inhabilitación y dijo que no existe tal cosa porque no hay contralor.

"No existe un contralor, no existe una inhabilitación, el Parlamento venezolano es el único que puede designar un contralor", argumentó el presidente encargado al recordar que Amoroso fue designado por la asamblea nacional constituyente y no por la Asamblea Nacional, que es el órgano autorizado para ello.

El canciller chileno insistió en que se trata de un asunto muy delicado porque podría dejar fuera de la posibilidad de competir a una de las cartas, "probablemente la más popular de quienes están hoy enfrentados a la dictadura de Nicolás Maduro".

Ampuero se encuentra en Quito atendiendo una invitación del canciller ecuatoriano, José Valencia, quien copreside la II Reunión del Grupo de Contacto sobre Venezuela, que aglutina a delegaciones de 16 naciones europeas y americanas, con el objeto de canalizar una solución a la crisis en Venezuela.

El diplomático chileno se mostró satisfecho porque en Quito se lograron avances para buscar espacios de convergencia entre los grupos y países.

"Hoy se acogió la idea de Chile de que es importante impulsar este tipo de canales de comunicación, que sea más expedito", manifestó al asegurar que han entrado en una etapa en la que se estrecharán las relaciones para buscar una solución para Venezuela.

Subrayó que se establecerá un nivel de diálogo "más intenso, expedito y constante".

"Hasta ahora hemos estado trabajando a cierta distancia: el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, Caricom, el caso también de Uruguay, Ecuador, y lo que propusimos fue tomar una decisión de estrechar los vínculos entre nosotros, mejorar la comunicación", explicó.

Ampuero considera que esa "es una forma de incrementar también la presión política y diplomática en busca de una solución pacífica y política para Venezuela".

Insistió en la necesidad de que se celebren elecciones en Venezuela, cuya crisis ha tenido "un impacto tremendo" en la región en países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile, que han recibido una población que busca un nuevo lugar donde poder vivir.

En los últimos años 3,2 millones de venezolanos abandonaron su país y de estos unos 2,6 millones permanecen en América Latina, según datos de la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur.