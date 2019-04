Chalecos amarillos manifestaron en Francia contra políticas de Macron

Miles de chalecos amarillos manifestaron por vigésimo primer sábado consecutivo en Francia, sin que se registraran incidentes importantes, antes de que el gobierno haga un balance la próxima semana de su gran debate destinado a apaciguar las protestas y a proponer medidas.

"¡Macron, lárgate de una vez!", gritaron unos 1.000 chalecos amarillos que salieron a la calle en Rouen, centrando, como es habitual, las críticas en el presidente francés Emmanuel Macron y en su política fiscal y social.

"Macron destitución", rezaba una pancarta en París, donde se renovaron las prohibiciones de manifestar en algunos lugares de la capital, luego de los actos de violencia del 16 de marzo, especialmente en los Campos Elíseos, donde 1.500 ultraviolentos, de acuerdo con el gobierno saquearon, comercios y restaurantes.

"Lo que me haría parar es la dimisión del ministro del Interior Christophe Castaner, debido a la violencia policial", dijo en una protesta en París Catherine, de 59 años de edad.

El Ministerio del Interior, cuyas cifras son contestadas cada semana por el movimiento, estimó que a media jornada había 6.300 manifestantes, 3.100 en París, en comparación con los 5.600 de la semana pasada, 1.800 de ellos en la capital.

Las imágenes de violencia en anteriores protestas dieron la vuelta al mundo, perjudicando la imagen de Francia, el primer destino turístico del mundo. Este nuevo sábado de manifestación se produce tres días después de que el Consejo Constitucional rechazara uno de los principales artículos de la Ley antivándalos que quiere el gobierno para luchar contra los agitadores durante estas manifestaciones de los chalecos amarillos. Este artículo preveía prohibiciones administrativas de manifestarse para las personas que presentaran "una amenaza grave para el orden público".

El Consejo aprobó no obstante otros dos puntos de la ley: el registro previo de bolsos y vehículos cerca de las manifestaciones, y la creación de un delito de disimulación voluntaria del rostro. Estas medidas no se aplican este sábado, al no haber sido publicadas aún en el diario oficial.