Celebran independencia entre críticas a la reelección de Morales

Bolivia celebra este lunes 193 años de su independencia con los actos centrales en Potosí, al sureste del país, en medio de críticas de grupos detractores a la reelección del presidente Evo Morales, quienes anunciaron que manifestarán durante los festejos.

Potosí acogerá por primera vez desde la independencia del país una sesión del Poder Legislativo. En declaraciones al canal estatal, el gobernador de Potosí, Juan Carlos Cejas, negó que exista alguna tensión con sectores críticos a la reelección de Morales, y atribuyó esas versiones a algunas informaciones de los medios de comunicación. “Aquí no hay tensión, no hay pelea, no hay enfrentamiento”, reiteró el funcionario.

Se espera que medio millar de activistas contrarios a la reelección de Morales lleguen de varias regiones del país a Potosí, con el objetivo de participar en el desfile cívico. Estos grupos piden respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, que negó la posibilidad de reformar la Constitución para autorizar al jefe de Estado presentarse a otra reelección. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, con un fallo emitido el año pasado, habilitó al mandatario.