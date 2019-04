El caso de una niña con los pies infectados de pulga arenera

Una niña con 10 años de edad, completamente sana, que visitó una zona rural de Brasil, fue contagiada con tungiasis, una enfermedad causada por un insecto conocido como pulga de arena que se incrusta en la piel de los pies, y causa dolorosas heridas, así lo informó el portal The New England Journal of Medicine.

Los médicos le retiraron los múltiples parásitos que le provocaron ampollas y una fuerte picazón a la menor de edad, según información de La Vanguardia.

La tungiasis es una enfermedad conocida en Venezuela como nigua o pique, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud afecta a los humanos y a los animales por igual. 99% de las lesiones se generan en los pies, siendo los dedos, la suela y el talón los sitios predilectos de los parásitos para incrustarse.

La sobreinfección bacteriana puede causar complicaciones como tétanos o gangrena, cuyo efecto es mortal.

Con información de La Vanguardia