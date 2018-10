La carta de un joven que se suicidó tras ser violado por curas del colegio

Un joven de 21 años de edad, que se suicidó, dejó una carta a su madre en la en la que se despedía de ella y le confesaba las razones por las que decidió quitarse la vida. Patricia Osorio, madre del fallecido, denunció públicamente al colegio San Viator, en el que la víctima estudó y presuntamente fue violado, reseñó Infobae.

"Quedé sola y me va a tocar salir de mi apartamento porque todos los días sigo mirando su cuarto, su cama, su ropa, las cosas que dejó. Yo le prometí a él que así mediara mi vida, iba a sacar esto a la luz", dijo Osorio en una entrevista.

Patricia contó que en octavo grado su hijo tuvo una crisis por la que le pidió que lo enviara a un psiquiatra, pues se sentía deprimido. Estuvo en ocho distintos, pero las cosas no cambiaron.

"Mamá: hoy llegó el día de decir adiós. Gracias por todo lo que me brindó. Me voy porque estoy cansado de esta vida que tengo. Yo jamás pedí venir al mundo y mucho menos tener todos los trastornos psicológicos y afectivos que me hacen sufrir y no me dejan progresar. Y desde niño fui abusado en el colegio. Solo le pido que no me busque. A donde voy, voy a estar bien", dice la carta revelada por Blu Radio.

Cuando lo encontraron muerto llevaba una carta en el bolsillo que las autoridades decomisaron para la investigación, contaba sobre los encuentros íntimos con los curas de su anterior colegio. "Lo sacaban en camionetas blindadas, lo llevaban a fincas de recreo lujosas que no tenía ni idea de dónde quedaban. En la última carta dice: 'Me querían convertir en una prostituta'", aseguró su madre.

Durante la investigación, la Fiscalía reveló que el rector del colegio San Viator, Albeiro Vanegas Bedoya, fue denunciado en 2006 por abuso sexual a un alumno del Gimnasio Los Pinos, donde trabajaba entonces.

Con información de Infobae.