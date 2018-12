Carlos Baute: La gente no sabe ni 5% de lo que pasa en Venezuela

El cantante venezolano Carlos Baute indicó este jueves que, a su juicio, las personas “no saben ni 5%” de la situación venezolana.

“Es una tragedia humanitaria lo que se vive en el país. El éxodo es increíbe. Yo he estado en Argentina y Chile y los venezolanos que atienden en los restaurants me cuentan que pasan 12 días en un autobus o que llegaron caminando porque no tienen para un ticket aéreo. La gente se está escapando porque se están muriendo de hambre”, explicó en una entrevista en el programa El Hormiguero de Antena 3.

Señaló que mediante la fundación “Una medicina para Venezuela”, de la que es colaborador, han logrado llevar 39 toneladas de medicinas. “Casi 90% de las medicinas provienen de España. Así que, españoles, Venezuela les da las gracias”, expresó.

Aseguró que la medicina llega al país caribeño, pese a la dificultad de la logística. “Parecemos narcotraficntes llevando medicamentos porque el canal humanitario no se ha abierto”, apuntó.

Baute afirmó que lo que necesita Venezuela es una “intervención internacional”, debido a lo grave de la situación.

Con información de Antena 3