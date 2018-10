Caravana de migrantes: EE UU enviará 5.200 soldados a frontera con México

El gobierno estadounidense anunció este lunes que desplegará más de 5.000 soldados en su frontera con México para responder a dos caravanas de migrantes centroamericanos que cruzan estos días Guatemala y México con destino a Estados Unidos.

En una rueda de prensa Terrence J. O'Shaughnessy, comandante del Mando Norte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, explicó que 800 militares ya están de camino a la frontera suroeste del país y aseguró que, para finales de la semana el número de efectivos será de más de 5.000.

Gen. Terrence J. O'Shaughnessy: "By the end of this week we will deploy over 5,200 soldiers to southwest border. That is just the start of this operation." pic.twitter.com/pL0kbR1Z1v