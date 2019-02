Canciller de Canadá sostuvo reunión con venezolanos

Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, sostuvo una reunión con la comunidad latinoamericana en Vancouver para discutir el papel del país en la crisis de Venezuela.

Durante el encuentro los venezolanos conversaron sobre el apoyo que puede dar Canadá para lograr una transición constitucional y democrática en el país.

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, anunció reciéntemente que el país norteamericano destinará 53 millones de dólares en ayuda humanitaria para mitigar los efectos de la crisis en el país.

Minister Freeland met this week with members of the Latin-American community in Vancouver to discuss Canada’s engagement on the crisis in #Venezuela & how Canada can best support the Venezuelan people in their efforts towards a peaceful & constitutional transition to #democracy. pic.twitter.com/gh4kjfFEOP