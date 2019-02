Canciller de Brasil participará en evento de ayuda humanitaria el viernes

Ernesto Araújo, canciller de Brasil, viajará mañana a Cúcuta para participar en el evento de recolección de fondos para la ayuda humanitaria venezolana.

Se tiene previsto la asistencia del presidente colombiano, Iván Duque; el presidente de Chile, Sebastián Piñera y el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez.

También indicó que el sábado 23 de febrero, día pautado para el ingreso de ayuda humanitaria, estará en el centro de acopio en Roraima para acompañar la entrada de insumos a Venezuela.

El 25 de febrero estará en Bogotá, Colombia para la reunión convocada por el Grupo de Lima para abordar la situación en Venezuela.

