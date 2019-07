Canciller argentino aseguró que el ELN actúa en Venezuela

Jorge Faurie, canciller de Argentina, aseguró este viernes que el Ejército de Liberación Nacional actúa en territorio venezolano lo que, a su juicio, representa un peligro para América del Sur por la vinculación con grupos extremistas islámicos.

"Coincidimos con otros países suramericanos en el peligro que representa Hezbolá en toda nuestra región por su vinculación con organizaciones terroristas como el ELN que han actuado en Colombia y ahora también en Venezuela", afirmó.

Faurie indicó que el gobierno de Mauricio Macri tiene como prioridad la lucha contra el terrorismo, por lo que este jueves se emitió el decreto de registro de personas vinculadas con el terrorismo.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en medio de la segunda conferencia ministerial contra el terrorismo, en la que participó Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos.

Pompeo sostuvo que este encuentro es un paso importante en el fortalecimiento de lazos que permitan enfrentar a los grupos extremistas.

“Estamos comprometidos a trabajar con socios para abordar las amenazas y brechas que los grupos terroristas explotan”, expresó.

Today’s second Counterterrorism Ministerial is an important step in bolstering flexible, effective multilateralism to address threats from transnational terrorist groups. We are committed to working with partners as we address the threats and gaps that terrorist groups exploit. pic.twitter.com/Wu2hzXgXxT