El aeropuerto internacional de Nueva Orleans amaneció este viernes con grandes colas por la cancelación de algunos vuelos y por la ansiedad de muchos pasajeros ante la inminente llegada de la tormenta tropical Barry, la cual está previsto toque tierra este sábado en la mañana.

La situación ha llevado a las autoridades del Aeropuerto Louis Armstrong a pedir a los viajeros que gestionen cualquier cambio de itinerario a través de Internet o de las propias aerolíneas, con el fin de evitar la masificación que está sufriendo el lugar.

"Compruebe el estado de su vuelo con su aerolínea antes de venir al aeropuerto. Y llegue temprano, las colas pueden ser más largas de lo habitual", advirtieron los gestores del Louis Armstrong a través de un mensaje de Twitter.

En un segundo mensaje, el aeropuerto instaba a los pasajeros a consultar el portal flymsy.com para obtener información actualizada sobre posibles cancelaciones y avisos.

[WEATHER ADVISORY]: Due to Potential Tropical Storm Barry, a travel advisory has been issued for our Houston and New Orleans stations. See more info here: https://t.co/GgSa1WqULX pic.twitter.com/p0nyn244a4

"Se ven grandes colas para algunas de las aerolíneas y a mucha gente que viene al aeropuerto para intentar cambiar sus vuelos en persona", lamentó la portavoz del Louis Armstrong, Erin Burns, en un comunicado del que se han hecho eco los medios locales.

Este jueves la compañía Allegiant Air anunció la cancelación de tres de sus vuelos con salida de Nueva Orleans, mientras que British Airways ha informado de la suspensión hasta el próximo domingo de todos sus vuelos procedentes de la ciudad del estado de Luisiana con destino a Londres.

Por otro lado, el gobernador de Luisiana, Bel Edwards, aseguró a la población que las autoridades se están tomando la situación muy en serio y señaló que, en estos momentos, más de 300 autobuses están a disposición de los ciudadanos por si se necesita que sean evacuados.

Con vientos constantes de 85 kilómetros por hora, la tormenta se mueve lentamente hacia al oeste-noroeste a 7 kilómetros por hora al sur de la costa sur de Luisiana, según el más reciente reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés).

Los meteorólogos, que declararon la advertencia de huracán a lo largo de la costa de Luisiana, prevén que Barry se pueda convertir en huracán esta noche o el sábado temprano cuando su ojo esté cerca de esa costa.

Regional 10am morning briefing happening now! Live press conference will follow on Instagram, Facebook (@MayorCantrell) and live on media outlets between 11a-11:30a. Stay connected by texting BARRY to 888-777 for storm alerts. Use this morning to make your final preparations. pic.twitter.com/39ySuDWT0y