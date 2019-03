Canadá instó a que se permita que Juan Guaidó ingrese a Venezuela

La embajada de Canadá en Venezuela instó este sábado a que a que sea permitido el ingreso al país al presidente interino de la República, Juan Guaidó.

“Canadá y otros miembros del Grupo de Lima esperan que a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, se le permita regresar a Venezuela sin obstáculo o amenaza para su bienestar personal, así como el de su familia y colegas”, publicó en Twitter la embajada canadiense.

El mandatario venezolano se encuentra actualmente realizando una gira internacional por la región y se ha reunido con los presidentes de Brasil, Paraguay y Argentina en sus respectivos países. Como parte de la gira Guaidó también tiene previsto visitar Ecuador y Perú.

Canada and Members of the #LimaGroup expect @jguaido, interim President of Venezuela, to be allowed to return to #Venezuela without hindrance or threat to his personal wellbeing as well as that of his family and colleagues.