Cámara de Representantes de EE UU aplazó discusión del TPS para venezolanos

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aplazó la discusión prevista para este jueves sobre la aprobación de Ley de Estatus de Protección Temporal para los migrantes venezolanos residenciados en el país estadounidense.

La propuesta del TPS ya había sido negada por la Cámara el martes, cuando de los 282 votos requeridos para lograr la aprobación 269 votaron a favor.

David Smolansky, coordinador ante la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, explicó que en esta nueva discusión se aplicaría votación por mayoría simple; es decir, que no se requerirían las dos terceras partes de la Cámara para aprobar el proyecto de ley. No obstante, la discusión del proyecto fue diferida.

De celebrarse un nuevo debate y ser aprobado el TPS, deberá ser presentado ante el Senado estadounidense para su aprobación.

The House postponed further consideration of H.R. 549 - Venezuela TPS Act of 2019.