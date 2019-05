La caída de Putin en un partido de hockey sobre hielo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sufrió una estrepitosa caída en un partido benéfico de hockey sobre hielo en Sochi.

Putin, no se percató de que había una alfombra y, a pesar de que dos de sus compañeros trataron de impedirlo, tropezó y cayó. Sin embargo, se levantó inmediatamente y continuó saludando a los espectadores, sin dar más importancia al incidente.

Durante el encuentro, que se ha vuelto una tradición anual, el mandatario ruso anotó ocho goles.

Russian President Vladimir Putin took a fall as he waved to the crowd during an ice-hockey game in Sochi. He scored eight goals during the exhibition match in what has become a yearly tradition. https://t.co/L5z3iOmxQi pic.twitter.com/2D6gmVGXVo