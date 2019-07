Kimberly Breier, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, reconoció el esfuerzo de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, por restaurar la democracia en el país.

La funcionaria de Estados Unidos aplaudió la labor de Guaidó en los últimos seis meses, así como la de la Asamblea Nacional, y recordó los logros políticos y sociales en conjunto.

Breier señaló al régimen de Nicolás Maduro de mantener políticas fallidas y de dar pie a la corrupción, por lo que ha sumergido a Venezuela en una crisis cada vez más profunda. Reconoció a Guaidó por exigir el restablecimiento del hilo constitucional.

“Mientras que las políticas fallidas y la corrupción de Maduro siguen sumergiendo a Venezuela en la oscuridad, Guaidó y la Asamblea Nacional lideran al pueblo que rechaza a Maduro y demandan la democracia, la estabilidad y la prosperidad que todos los venezolanos merecen”, dijo la funcionaria en Twitter.

La diplomática recordó que el presidente interino, junto con la Asamblea Nacional, ha logrado ingresar medicamentos y atender a más de 120.000 venezolanos mediante las jornadas de salud que se han hecho en todo el país.

