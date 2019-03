Breier: Instituciones venezolanas deben defender la soberanía de su país

Kimberly Breier, subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, instó este domingo a las instituciones venezolanas a apoyar la soberanía y el proceso de democratización del país.

“Es hora de que los instituciones venezolanas apoyen la soberanía de su país y tomen acciones para la restaurar la democracia”, indicó Breier en Twitter.

El comentario de la funcionaria estadounidense ocurre luego de que dos aviones de la Fuerza Aérea Rusa, que transportaban a 99 militares de ese país, aterrizaran este sábado en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

Hasta el momento, se desconoce el motivo del arribo de los militares rusos, hecho que necesitaba ser aprobado por la Asamblea Nacional de Venezuela.

It is time for Venezuelan institutions to support Venezuelan sovereignty and to make a move toward the restoration of democracy. -KB #Venezuela #EstamosUnidosVE