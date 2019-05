Brasil no cederá en su presión contra Maduro y su apoyo a Guaidó

Brasil no cederá en su “presión” para que los militares venezolanos faciliten la caída del régimen de Nicolás Maduro y apoyen al presidente interino Juan Guaidó.

“Nosotros seguiremos haciendo mucha presión diplomática, intentando por ejemplo poner representantes de Guaidó y no de Maduro en organismos internacionales. Todo es válido cuando se trata de presión y todo converge en el sentido de que la comunidad internacional no va a volver atrás. Pase lo que pase, no dirá ‘bueno, no resultó'”, expresó Ernesto Araújo, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil.

El jefe de la diplomacia brasileña aseguró que Guaidó logró ser reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, además de tener un representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos.

Indicó que parte de la estrategia de su gobierno es mantener “una permanente presión para que los militares venezolanos sientan que pueden hacer una opción por el gobierno que consideramos legítimo”.

Destacó que conoce personalmente a Guaidó, a quien dice admirar “por el trabajo que hace, por el coraje que tiene y por su capacidad de liderazgo y de movilizar a la gente en condiciones tan adversas”.