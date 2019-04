Bouteflika pidió perdón al pueblo argelino y defendió su mandato

Abdelaziz Bouteflika, quien dimitió este martes de su cargo de presidente de Argelia, difundió una carta dirigida al pueblo de su país en la que defendió sus 20 años de mandato y pidió disculpas por no haber podido concluirlo.

"Dios sabe que fui sincero y fiel. No estoy triste, no temo por el futuro de mi país", fueron dos de las frases más destacadas de una misiva en la que también deseaba que Dios ayude a su sucesor “a seguir concretando las esperanzas y ambiciones de las hijas y de los hijos de Argelia. Próximamente, Argelia tendrá un nuevo presidente y espero que Dios le ayude a seguir concretando las esperanzas y ambiciones de sus hijas y de sus hijos", añadió Bouteflika, quien afirmó haber pasado sus mejores años con su pueblo.

"Y esta es mi esperanza, que se avance con cuidado especial para permitir a los jóvenes y las mujeres acceder a puestos políticos, al Parlamento y la administración. Porque tengo una gran confianza en su capacidad para contribuir con los desafíos que afronta el país y para construir su futuro”, añadió.

Bouteflika, de 82 años de edad, se mostró orgulloso de haber contribuido él mismo a mejorar Argelia. “Que hoy me haya convertido en uno más de los ciudadanos, no me impide estar orgulloso de mi contribución a la entrada de Argelia en el siglo XXI. Su situación es mejor de lo que era antes. Me gustaría rendir homenaje a los logros de los argelinos que me han honrado durante 20 años”, dijo.

“No es fácil para mí expresar mis verdaderos sentimientos hacia ustedes. Ya que no consigo expresarlos, mis palabras se limitan a agradecer a la gran mayoría de ustedes con manos limpias y signos de amor y honor”, escribió.

“Dios sabe que fui honesto y sincero durante 20 años”, afirmó el ex presidente antes de reconocer que su país atravesó períodos a veces difíciles.

“Soy un ser humano que no está a salvo del error. Les pido que continúen celebrando y honrando a aquellos que han muerto y a aquellos que crearon el milagro de nuestra liberación nacional, a aferrarse a Dios. A no estar divididos y estar a la altura de la responsabilidad de salvaguardar la seguridad de nuestros mártires”, escribió Bouteflika, quien concluyó su misiva con una aleya, un versículo, del Corán.

El Consejo Constitucional aceptó la renuncia a la Presidencia presentada por Bouteflika, luego de seis semanas de protestas populares masivas. En un boletín oficial, la institución que preside Tayeb Belaiz dijo que ha decidido declarar vacante, de forma definitiva, la Presidencia y elevar el expediente al Parlamento para que ponga en marcha el período de transición.