Borrell: Reconocemos la legitimidad de Maduro hasta enero de 2019

Josep Borrell, ministro de Exteriores de España, dijo este miércoles durante una entrevista que la Unión Europea solo reconoce la legitimidad de mandato de Nicolás Maduro hasta el 10 de enero del año 2019, fecha en la que términa su mandato correspondiente al período 2013-2019.

El funcionario del gobierno español expresó su escepticismo con respecto a un cambio político en Venezuela en el futuro inmediato, por lo que el no reconocimiento de las "elecciones presidenciales" realizadas el pasado 20 de mayo suponen un problema diplomático para la Unión Europea, así lo informó OKDIARIO.

"Maduro hasta el 10 de enero tiene la legitimidad de unas elecciones que nosotros reconocemos, pero el 10 de enero se le acaba ese mandato, y empieza uno en base a unas elecciones que no reconocemos. Lo cierto es que no hay optimismo. La oposición pide elecciones inmediatas, y no creo que suceda", explicó Borrell, quien añadió que el gobierno venezolano, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos, cuenta con recursos suficientes para mantenerse gracias al precio del petróleo.

El ministro comentó que José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de España y promotor del dialogo político entre el gobierno y la oposición venezolana, no tiene intereses petroleros relacionados con el Estado venezolano.

"Ahora la oposición venezolana nos dice que nos entregamos a Maduro, y que Zapatero tiene intereses. Zapatero puede estar equivocado, pero no actúa porque le hayan regalado concesiones petroleras en Orinoco. Sí. Zapatero fracasó en Venezuela, pero mi obligación es hacer algo, porque entre Italia, Portugal y España tenemos a más de un millón de ciudadanos en Venezuela", aseveró el también político del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Reiteró que su postura de rechazar una intervención militar en el país como forma para lograr un cambio político, y que proseguirá la creación de un grupo de contacto para lograr "puntos en común".

Con información de OKDIARIO