Boris Johnson anunció su aspiración al puesto de primer ministro británico

El ex ministro de Relaciones Exteriores británico Boris Johnson, ferviente defensor del brexit, confirmó el jueves que será candidato al puesto de primer ministro cuando Theresa May deje sus funciones, informaron medios británicos.

"Por supuesto que lo haré", afirmó Johnson durante un evento que reunía al mundo de los negocios en Manchester, en el noroeste de Inglaterra, confirmando algo que la mayoría de sus colegas conservadores y de los comentaristas políticos daban por hecho.

May prometió dimitir una vez que el acuerdo del brexit concluido con Bruselas en noviembre haya sido adoptado por los diputados británicos, aunque sin fijar una fecha precisa.

La jefe de gobierno anunció esta semana que presentará a principios de junio un proyecto de ley sobre el acuerdo de brexit.

El voto se centrará en la legislación que debe adoptarse para llevar a cabo los términos del acuerdo y no sobre el texto en sí mismo, que ya fue rechazado tres veces por los diputados británicos. Si la ley no es aprobada, May podría verse empujada a dimitir.

Varios de sus ministros y de los diputados conservadores se disputan ya su puesto, posando para los fotógrafos y haciendo declaraciones sobre temas que nada tienen que ver con sus terrenos de trabajo.

May llegó a la cabeza del gobierno británico tras el referéndum de 2016 sobre el brexit y la dimisión de su predecesor David Cameron. El euroescéptico Johnson, que durante un tiempo había estado en la liza, finalmente renunció en aquella ocasión a presentarse al cargo.