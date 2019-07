Bolton: EE UU no tolerará que la Dgcim reprima a los venezolanos

John Bolton, asesor de Seguridad de la Casa Blanca, aseguró este jueves que las sanciones del Departamento del Tesoro a la Dirección General de Contrainteligencia Militar es el primer paso contra quienes asesinaron al capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional, Rafael Acosta Arévalo.

“Hoy, EE UU sancionó a la agencia de inteligencia de defensa controlada por el régimen de Maduro, DGCIM. Este es un primer paso para apuntar a este sector, a propósito del asesinato del capitán Acosta”, escribió Bolton en Twitter.

El asesor norteamericano advirtió que Estados Unidos no tolerará más que las fuerzas de Nicolás Maduro repriman a los venezolanos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a la directiva de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en represalia por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, que falleció el 29 de junio mientras se encontraba detenido en la Dgcim, presuntamente tras ser sometido a torturas.

"El Departamento del Tesoro se ha comprometido a poner fin al tratamiento inhumano del ex régimen de Maduro contra los opositores políticos, los civiles inocentes y los miembros de las fuerzas armadas en un esfuerzo por suprimir la disidencia", indicó el comunicado del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Today, the U.S. sanctioned the Maduro regime-controlled defense intelligence agency, DGCIM. This is a first step in targeting this sector, pursuant to the murder of Capt. Acosta. We will not tolerate Maduro’s use of security forces like DGCIM as a tool to repress Venezuelans. https://t.co/O9hX4Q7YW1