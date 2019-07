Bolton planteó a Holmes Trujillo nuevas estrategias para apoyar a Guaidó

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, mantuvo este martes una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, en la que conversaron sobre Venezuela.

Bolton mencionó en su cuenta de Twitter que discutieron en profundidad nuevas estrategias para apoyar internacionalmente al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

“Hoy tuve una reunión productiva con el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes. Hemos discutido en profundidad cómo podemos seguir trabajando juntos para apoyar al presidente interino venezolano Guaidó y llevar la democracia y la libertad al pueblo venezolano”, escribió Bolton en la red social.

El canciller Holmes Trujillo empezó el 15 de julio una gira por Estados Unidos, en la que se reunirá con miembros del gobierno de ese país y participará en la sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. En esta presentará el informe de la Misión de Verificación del acuerdo de paz en Colombia.

