Bolton: Pagos de petróleo venezolano no deben caer en manos de Maduro

El secretario de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, solicitó la tarde de este viernes a los países importadores de petróleo venezolano que se aseguren que los pagos no se realicen en cuentas manejadas por Nicolás Maduro.

"Invitamos a todas las naciones que importen crudo venezolano a que se aseguren de que todos los pagos que realicen no caigan en manos de Maduro y sus secuaces. ¡Los recursos naturales de Venezuela deben beneficiar al pueblo!", dijo el funcionario estadounidense en Twitter.

Bolton anunció recientemente el congelamiento de cuentas venezolanas controladas por Maduro en EE UU e impuso sanciones al sector petróleo del país, restringiendo la venta de diluyentes a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Advirtió sobre posibles represalias a los gobiernos que comercien con oro o crudo venezolano.

"Mi consejo a los banqueros, brókeres, operadores (bursátiles), intermediarios y otras empresas: no negocien en oro, petróleo u otras materias primas venezolanas que la mafia de (Nicolás) Maduro está robando al pueblo venezolano. Estamos preparados para seguir tomando medidas", dijo el funcionario el 1 de febrero.

We encourage all nations that import Venezuelan oil to take appropriate steps to ensure that any payments are made into accounts not subject to plundering by Maduro and his cronies. Venezuela’s ample natural resources must benefit the people of Venezuela!