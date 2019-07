Bolton a Padrino López: “¿Quieres que se te haga rendir cuentas?”

John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, volvió a cuestionar este martes a Vladimir Padrino López por apoyar a Nicolás Maduro.

“¿Quiere que se te haga rendir cuentas por el arresto, la tortura y los asesinatos extrajudiciales de tus compañeros venezolanos, incluidos los miembros de la FANB?”, dijo Bolton en Twitter.

El asesor de la Casa Blanca afirmó que las acciones que comete Padrino López contra los presos políticos y manifestantes opositores están siendo documentadas para que sean vistas por el mundo.

“¿Estás orgulloso de servir a Maduro?", le preguntó Bolton, luego de calificar a Maduro de déspota por, a su juicio, ordenar el asesinato de venezolanos en los últimos 18 meses.

En días pasados, Bolton instó al Ejército venezolano a cumplir con los deberes establecidos en la Constitución y a resguardar a la población venezolana.

.@vladimirpadrino: Do you want to be held to account for the arrest, torture and extrajudicial killings of your fellow Venezuelans, including members of the FANB? The atrocities are being documented for the world to see.