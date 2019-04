Bolton a Padrino López: ¿Por qué la FANB permite que colectivos disparen?

John Bolton, asesor de seguridad del gobierno de Estados Unidos, cuestionó a Vladimir Padrino López en relación con la situaciòn que se generó el domingo en la avenida Fuerzas Armadas, en Caracas, en la que grupos de colectivos armados dispararon a los manifestantes.

“General Padrino López: los grupos armados ilegales (colectivos) fueron enviados por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello para disparar y reprimir al pueblo venezolano. ¿Por qué la Fuerza Armada Nacional Bolivariana lo permite?”, preguntó Bolton en Twitter.

Durante la tarde de este domingo, habitantes de la avenida Fuerzas Armadas protestaron para exigir el restablecimiento de los servicios de energía y agua. A la manifestación llegaron de improviso colectivos armados que dispararon contra la población.

Los hombres armados hirieron a un hombre de la tercera edad que se hallaba en el lugar.

