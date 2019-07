Bolton a Padrino López: “¿Por qué apoyas a un tirano incapaz de gobernar?”

John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, cuestionó a Vladimir Padrino López por continuar apoyando a Nicolás Maduro, pese a las medidas que este ha tomado en contra de la fuerza militar.

“¿Por qué apoyas a un tirano cuya incapacidad para gobernar es visible?”, preguntó Bolton a Padrino López en Twitter.

El asesor de la Casa Blanca recordó que Maduro utiliza a los colectivos para reprimir al pueblo, a los dirigentes opositores, así como a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

En días pasados, Bolton instó al Ejército venezolano a cumplir con los deberes establecidos en la Constitución y a resguardar a los venezolanos del régimen madurista.

.@vladimirpadrino: Maduro has deprived your soldiers, relied on illegal armed groups & 'colectivos' to violate the rights of Venezuela’s people & has systematically executed political opponents. Why do you support a tyrant whose inability to govern is visible for all to see?