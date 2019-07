John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se reunió este viernes con el arzobispo Paul Richard Gallagher para conversar sobre la crisis que aqueja a Venezuela.

Bolton dijo en Twitter que en el encuentro con el representante del Vaticano se abordó específicamente la situación humanitaria y política que afecta al país desde 2013, cuando Nicolás Maduro llegó al poder.

El funcionario de Estados Unidos señaló que en la reunión con Gallagher también se discutió la importancia de hacer que Nicaragua sea democrática nuevamente.

Dichas discusiones se llevaron a cabo durante la Conferencia de Libertad Religiosa que se celebró en Estados Unidos, la cual, indicó Bolton, contó con la presencia de más de 150 países.

