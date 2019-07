Bolton: EE UU no se detendrá hasta que finalice la dictadura de Maduro

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, celebró las sanciones que el Departamento del Tesoro emitió este jueves contra los hijos de Cilia Flores, a su vez, hijastros de Nicolás Maduro, y aseguró que Estados Unidos no se detendrá hasta poner fin a su régimen.

“La acción de hoy por parte del Tesoro expone el esquema de Maduro para beneficiarse de la miseria del pueblo venezolano. ¡Aplaudimos las acciones del Tesoro y enviamos un mensaje a Maduro de que Estados Unidos no se detendrá hasta que finalice su dictadura!”, dijo Bolton en Twitter.

El funcionario estadounidense aseguró que dicho esquema de empresas fantasma no fue creado de forma accidental, sino con el propósito de robar las riquezas del país.

“Estados Unidos se enfrentará a Maduro y a los actores corruptos de Venezuela que explotan a las poblaciones vulnerables aprovechando la crisis provocada por el hombre”, advirtió el asesor de Seguridad Nacional.

El Departamento del Tesoro incluyó este jueves en la lista OFAC a Walter, Yosser y Yoswal Flores, hijos de Cilia Flores, y Alex Saab, empresario colombiano, por estar inmersos en lavado de dinero y sobornos en las importaciones de alimentos para los CLAP.

You don’t “accidentally” set up a global front of shell companies to systematically steal the resources of a country. The U.S. will stand against Maduro and Venezuela’s corrupt actors who exploit vulnerable populations by profiting from the man-made crisis in Venezuela. https://t.co/jSrsHCbKOT

Today’s action by Treasury exposes Maduro’s scheme to profit from the misery of the Venezuelan people. We applaud Treasury’s actions and send a message to Maduro that the United States will not stop until there is an end to your dictatorship!