Bolton conversó con el presidente electo de El Salvador sobre Venezuela

John Bolton, asesor de seguridad nacional de La Casa Blanca, sostuvo conversaciones este miércoles con Nayib Bukele, presidente electo de El Salvador.

Bolton explicó en su Twitter que discutió con Bukele sobre las formas de fortalecer la amistad entre Estados Unidos y El Salvador. También hablaron sobre su contribución para colaborar con la restauración de la democracia en Venezuela.

Además, aprovechó para felicitar a Bukele por su "victoria histórica" el pasado domingo 3 de febrero y expresar el apoyo de Estados Unidos.

Bukele manifestó su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. "El presidente electo Nayib Bukele (...) no estaría dispuesto a apoyar a un gobierno totalitario que reprime a su pueblo e irrespeta los derechos humanos", dijo Federico Anliker, integrante cercano del equipo de Bukele y secretario general de su partido Nuevas Ideas a Reuters en referencia a Nicolás Maduro.

Today, I spoke with @nayibbukele to congratulate him on his historic victory and express U.S. support. We discussed ways to strengthen the U.S.-El Salvador friendship and to collaborate to restore democracy in Venezuela and counter Chinese predatory practices in the hemisphere.