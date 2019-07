Bolton: Comunidad internacional debe responsabilizar a Maduro por torturas

John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, exhortó a la comunidad internacional a unirse para responsabilizar a la gestión de Nicolás Maduro, así como a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, por el uso continuo de la violencia y las torturas.

“La comunidad internacional debe unirse para hacer rendir cuentas al régimen ilegítimo de Maduro, incluida la Dgcim, patrocinada y entrenada por sus mecenas cubanos, por su uso continuo de la violencia, la represión y la tortura táctica en Venezuela”, dijo Bolton en Twitter.

El funcionario aseguró que esas reiteradas acciones del régimen madurista demuestran que no puede haber un diálogo de buena fe entre el gobierno y la oposición, puesto que son aplicadas para mantenerse en el poder.

“No hay una solución viable para Venezuela mientras Maduro permanezca en el poder”, advirtió Bolton, que el domingo responsabilizó a la Dgcim por la tortura y posterior muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.

These actions prove to the international community that there can be no good faith dialogue with Maduro, who will use it as a stalling tactic to retain control. There is no viable solution for Venezuela while Maduro remains in power. https://t.co/jKps5SDRrv