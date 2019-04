Bolton: “EE UU buscará impedir que Maduro siga regalando petróleo a Cuba”

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aseguró este viernes que continuarán realizando todas las opciones posibles para impedir que Nicolás Maduro continúe “regalando petróleo al régimen cubano”.

“Estados Unidos seguirá teniendo en cuenta todas las opciones para impedir que Maduro regale ilegalmente el petróleo de los venezolanos al régimen cubano”, escribió el representante estadounidense en Twitter.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 4 compañías y 9 barcos cargueros de petróleo por mantener vínculos con Nicolás Maduro y la estatal venezolana Petróleos de Venezuela.

El organismo informó a través de un comunicado que las embarcaciones tenían como identificación banderas de países como Panamá, Malta, Grecia e Italia.

El gobierno de Donald Trump sancionó la semana pasada a dos compañías cuyos barcos transportaban petróleo venezolano a Cuba. El alto funcionario explicó que representaban una pequeña parte de los envíos, mientras que las nuevas sanciones son una gran parte del cargamento enviado a la isla.

