Bolton: EE UU aplicará más sanciones a Cuba por apoyar a Maduro

John Bolton, asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, aseguró que la Casa Blanca continuará aplicando sanciones a Cuba para impedir que continúe apoyando a Nicolás Maduro mediante la importación de petróleo.

“Hoy el Departamento del Tesoro sancionó a Cubametales, una empresa estatal cubana de importación y exportación de petróleo, por su continua importación de petróleo desde Venezuela. Seguiremos cortando los lazos entre Cuba y Venezuela que contribuyen a la represión”, escribió el funcionario estadounidense en Twitter.

Bolton adelantó que el gobierno de Donald Trump pretende poner fin a lo que calificó como un plan de petróleo para la represión, el cual, permite que Maduro continúe en el poder.

“Cuba debe rendir cuentas por el papel desestabilizador que sigue desempeñando en Venezuela”, advirtió el asesor de seguridad de Estados Unidos.

Today the Treasury Department sanctioned Cubametales, a Cuban state-run oil import & export company, for its continued import of oil from Venezuela. We will continue to sever the ties between Cuba and Venezuela that contribute to repression. https://t.co/5IPLFC0IaT

The United States will continue to take actions to end this “oil for repression” scheme that provides a lifeline to the illegitimate Maduro regime. Cuba must be held accountable for the destabilizing role it continues to play in Venezuela. https://t.co/76PEQR4vbP