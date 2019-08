Bolton advirtió a funcionarios chavistas que la oferta de EE UU caducará

El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, envió un mensaje este viernes a los funcionarios venezolanos para que colaboren con el cese de la usurpación de Nicolás Maduro.

Bolton aseguró que los miembros del régimen deben actuar rápidamente porque el ofrecimiento de Estados Unidos caducará.

"Maduro y sus compinches restantes deben aceptar la oferta de una salida antes de que se cierre la puerta", dijo Bolton en su cuenta de Twitter.

Indicó que Maduro continúa acabando con las voces democráticas mediante el despojo de los derechos legales de los representantes elegidos democráticamente.

Maduro's illegitimate regime continues to suppress democratic voices by stripping legal rights of truly elected representatives. Actions of a desperate dictator! The US won't stand by while Maduro attacks Venezuela’s last remaining democratic institution.https://t.co/7EyOQqmNik