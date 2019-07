Bolton acusó a Padrino López de sostener el régimen de Maduro

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, envió un nuevo mensaje a Vladimir Padrino López, a quien, luego de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo a manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, ha señalado de colaborar con la permanencia de Nicolás Maduro en el poder.

“¿Quieres que tu legado sea cambiar a la FANB en el más infame escuadrón de la muerte del siglo XXI? Cada día sostienes las acciones equivocadas de Maduro. Venezuela se deteriora aún más en su crisis artificial”, fue el escrito de Bolton para Padrino López en Twitter.

Este jueves, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Dgcim por la tortura y posterior muerte de Acosta Arévalo en su custodia.

Bolton aprovechó la oportunidad para cuestionar a Padrino López sobre su papel y el de la FANB en la violación de los derechos humanos de quienes no están de acuerdo con el régimen madurista.

El general en jefe tildó de enfermiza la actitud del funcionario estadounidense y aseguró que solo pretende dividir a la FANB.

.@vladimirpadrino: Do you want your legacy to be changing the FANB into the most infamous ‘death squad’ of the 21st century? Each day you stand by Maduro’s misguided actions Venezuela deteriorates further into his man-made crisis.