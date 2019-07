Bolsonaro: “No quiero que Argentina siga la línea de Venezuela”

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, dio un nuevo espaldarazo a Mauricio Macri, jefe de Estado de Argentina, al asegurar que no quiere que, ante un eventual cambio de gobierno, el país asuma la misma línea de Venezuela.

“Estamos enfocados en la economía. Un gobierno con la economía débil no se sustenta. Y yo no quiero que Argentina siga la línea de Venezuela. Por eso aliento la reelección de Macri, la verdad aliento apenas que Cristina Kirchner no vuelva al poder, sabiendo y teniendo conciencia de que yo no voy a interferir políticamente en otro país”, expresó el primer mandatario en una entrevista ofrecida a El Clarín.

Bolsonaro hizo referencia a la visita del candidato de Cristina Kirchner, Alberto Fernández, al ex presidente Lula da Silva, y aseguró que esto es señal de que podría existir un roce entre ambas naciones de ganar las elecciones.

“Es una señal de que podemos tener un roce con Argentina que no queremos tener. Y tengo la certeza de que Piñera, Marito, tampoco quieren tener esos roces (…) Espero que Argentina reflexione mucho sobre esa visita a Lula de su candidato”, agregó.

Con información de El Clarín