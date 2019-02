Bolivia se suma al Mecanismo de Montevideo y seguirá trabajando con el GCI

Bolivia se sumó este jueves al Mecanismo de Montevideo ideado por Uruguay, México y la Comunidad del Caribe (Caricom) para impulsar una salida pacífica a la crisis en Venezuela, y seguirá trabajando con el Grupo Internacional de Contacto (GCI).

Así lo explicó a la prensa el canciller boliviano, Diego Pary, luego de participar en la primera reunión del GCI, que duró casi cinco horas y fue presidida por la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y por el mandatario de Uruguay, Tabaré Vázquez.

"La declaración aprobada el día de hoy no hemos podido acompañar porque creemos que la metodología, el procedimiento definido no es el correcto. Debemos dejar que los venezolanos sean quienes decidan cuales son los temas políticos, económicos y sociales que van a debatir y cuales son las soluciones a estas dificultades", sostuvo Pary al explicar porque su país no suscribió la declaración emitida en la capital uruguaya.

La declaración fue suscrita por la Unión Europea (UE), Uruguay, Costa Rica, Ecuador, España, Italia, Portugal, Holanda, Suecia, Alemania, Francia y el Reino Unido.

En ese sentido el canciller criticó el hecho de que el documento pida elecciones inmediatas, debido a que considera que esta es una decisión a ser tomada por los venezolanos y condenó la aplicación de sanciones económicas al país caribeño.

"Creo que el discurso tiene que ser coherente. No se puede plantear ayuda humanitaria cuando por otro lado se implementan sanciones económicas y financieras para Venezuela. Nos parece correcto que se hable de ayuda humanitaria, pero que también se hable de levantar las sanciones (...), porque eso (...) está prohibiendo a que el pueblo venezolano pueda acceder a alimentos y a otras necesidades", recalcó.

Para Pary, las "dificultades" que vive Venezuela fueron "generadas por diversas situaciones, pero, al mismo tiempo, agravadas por el bloqueo económico y financiero que está recibiendo", por lo que es imprescindible buscar una solución pacífica y a través del dialogo.

"Bolivia cree que el dialogo jamás debe agotarse. El dialogo debe ser el mejor mecanismo para resolver diferencias y ningún puede imponerle qué hacer a otro país, creo que tenemos que ser respetuosos con la soberanía, respetuosos con la autodeterminación de los pueblos, y no podemos imponer decisiones y agendas predefinidas a un país soberano como es Venezuela", apostilló.

En esa línea, la iniciativa presentada este miércoles por México, Uruguay y Caricom en Montevideo se erige como una "alternativa pacífica y democrática que privilegia el dialogo y la paz para la fomentar las condiciones necesarias para una solución integral, comprehensiva y duradera" a desarrollarse en cuatro etapas: Diálogo Inmediato, Negociación, Compromisos e Implementación.

Asimismo, Pary aclaró que Bolivia se encuentra a disposición del GIC y que participará en las próximas reuniones del grupo si recibe una invitación por parte de la UE.

El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela acordó este jueves en Montevideo enviar una misión técnica a ese país y volver a reunirse en marzo para seguir trabajando en un proceso que permita llegar a una "solución venezolana" de su propio conflicto y que así se evite un escenario aún más crítico.

La tensión en Venezuela se incrementó desde que el pasado 23 de enero el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se juramentara comp presidente interino de su país al considerar a Nicolás Maduro "usurpador", tras ser reelegido en unos comicios presidenciales que la oposición tacha de "fraudulentos".

Esta acción aceleró la crisis política en Venezuela, debido a que, además, buena parte de la comunidad internacional, como Estados Unidos y varios países europeos y latinoamericanos, respaldaron a Guaidó y presionaron para que se convoquen elecciones.