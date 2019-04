Beatriz Becerra se despide del Europarlamento y habla sobre Venezuela

Beatriz Becerra, vicepresidente de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, anunció este miércoles el abandono de su cargo luego de cumplirse el período de cinco años como diputada del organismo internacional. Aseguró que fueron años para valorar "la admirable lucha por la democracia de Venezuela".

"Desde mi última plenaria en el Parlamento Europeo de Estrasburgo, me parece el mejor momento para hacer balance y despedirme. He trabajado con la intención de servir. Muchas gracias, de corazón, a todos los que me habéis acompañado en este apasionante camino”, informó Becerra por Twitter.

La parlamentaria dijo: “Nos asusta el futuro, nos desconcierta el presente y nos peleamos por el pasado, pero si miramos atrás con un poco de objetividad, veremos que hemos sobrevivido a épocas mucho más oscuras, que no partimos de cero, que hay un lugar para volver y no para escondernos, sino para tomar las fuerzas y tomar todo lo que necesitamos para continuar el viaje que emprendieron los que nos antecedieron y que continuarán quienes nos sucedan”.

Becerra, quien asumió el cargo de eurodiputada en el año 2014, calificó su paso por el Parlamento como “apasionante” y “duro”. Además, reconoció que lo asumió sin experiencia política. “Mis principios, experiencia y el esfuerzo me han permitido terminar esta etapa como eurodiputada con la satisfacción del deber cumplido”, agregó.