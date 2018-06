Barack Obama: Anthony Bourdain nos enseñó a no temer a lo desconocido

Barack Obama, ex presidente de los Estados Unidos lamentó este viernes el fallecimiento del chef Anthony Bourdain.

"Taburete de plástico bajo, fideos baratos pero deliciosos, cerveza fría de Hanoi", así es como recordaré a Tony. Él nos enseñó sobre la comida, pero lo más importante, sobre su capacidad para reunirnos. Para hacernos tener un poco menos de miedo a lo desconocido", indicó Obama en su cuenta de Twitter.

El ex mandatario compartió además una fotografía en la cual se le ve comiendo junto al chef en un restaurante de Vietnam.

La publicación de Obama ocurre luego de que se diera a conocer suicidio de Bourdain el pasado viernes.

“Low plastic stool, cheap but delicious noodles, cold Hanoi beer.” This is how I’ll remember Tony. He taught us about food — but more importantly, about its ability to bring us together. To make us a little less afraid of the unknown. We’ll miss him. pic.twitter.com/orEXIaEMZM