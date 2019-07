Aterrador momento vivió una niña de 9 años al ser atacada por un bisonte

Un insólito momento vivió una familia de Florida, Estados Unidos, mientras visitaban las atracciones naturales del conocido Parque Nacional Yellowstone el pasado lunes.

Mientras observaban a los animales, de un momento a otro, un bisonte que paseaba entre la vegetación atacó a una de las integrantes de la familia, una niña de 9 años, la elevó varios metros sobre el suelo y le provocó una fuerte caída. El accidente ocurrió en el área de Old Faithful Geyser del parque de Wyoming, mientras la menor se encontraba junto a sus parientes y otro grupo de personas a una distancia entre uno a tres metros del animal salvaje, aseguraron desde el Servicio de Parques Nacionales.

Según las autoridades locales, la niña no sufrió heridas graves y fue llevada junto a su familia a un centro médico de emergencia del parque para posteriormente ser trasladada a un hospital, donde le dieron el alta. Además, informaron que ya se estaba haciendo una investigación para aclarar los hechos. Uno de los testigos que grabó el incidente y lo compartió en las redes sociales fue la joven Hailey Dayton, quien se encontraba en un viaje familiar visitando el parque.

"Mi hermano y yo estábamos mirando las aguas termales cuando vimos a un montón de gente corriendo por el camino hacia un puente. Pudimos observar que personas acariciaban al bisonte muy de cerca", aseguró la joven al medio local NBC News. Dijo que de un momento a otro el animal atacó a la pequeña, cuya familia se encontraba dentro de esta aglomeración. "La atacó porque estaba muy agitado por toda la gente y el ruido que se generó. Después del incidente todos gritaban y habían muchos niños llorando", añadió Dayton.

Al parecer este grupo estaba formado por alrededor de 50 a 60 personas, quienes estuvieron alrededor de 20 minutos cerca del bisonte antes de que ocurriera el incidente, informaron desde el parque.

El servicio de parques advirtió a los visitantes que los animales del Parque Nacional Yellowstone son salvajes y es por esto que deben permanecer siempre a una distancia mínima de 25 metros cuando se encuentren con bisontes, alces y ciervos.

This is terrifying! ����



Captured on Vidoe: A 9-year-old girl was injured after a bison charged her in Yellowstone National Park. pic.twitter.com/EOwHa7rF1R