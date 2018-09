Así se vivió el tsunami que invadió las costas de Indonesia

Un número indeterminado de personas fallecieron este viernes después de que un terremoto de magnitud 7,5 afectara el norte de la isla indonesia de Célebes y provocase un tsunami que impactó las ciudades de Palu y Donggala.

Sutopo Purwo Nugroho, portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), indicó que el terremoto y el tsunami causaron varias víctimas, sin especificar una cifra.

"Informes sobre el terreno indican que varias víctimas murieron por el colapso de edificios. El tsunami también golpeó varios asentamientos y edificios en la playa", dijo Sutopo en un comunicado.

Por su parte, el director del centro de tsunamis y terremotos de la Agencia de Climatología, Meteorología y Geofísica (BMKG), Rahmat Triyono, dijo al medio local Kompas que las olas alcanzaron entre un metro y medio y dos metros.

La BMKG confirmó la formación del tsunami después de que varios vídeos domésticos mostrasen en las redes sociales como Palu, situada en una estrecha bahía, fue impactada con fuerza por las olas.

El recuento de daños y fallecidos ha sido dificultado por el daño que han sufrido algunas infraestructuras de comunicaciones y cortes de electricidad, que han afectado a cientos de estaciones de la red eléctrica, según indicó el ministerio de Comunicación e Información.

En un primer momento la BMKG emitió una alerta de tsunami tras el terremoto de 7,5 grados para advertir de olas de entre medio metro y un máximo de 3 metros en la zona de Palu, pero la retiró siete minutos después.

En redes sociales fueron publicados diversos videos, grabados con celulares, del momento en el que las olas impactaron la costa, mientras los residentes corrían para buscar refugio.

Indonesia geophysics agency says Sulawesi quake caused a tsunami. This video is doing the rounds. We believe it is real. pic.twitter.com/7xDzzRuj5v